"Primeiro, segura essa morena iluminada. Hahaha." Foi assim, com essa descontração toda, que a cantora Anna Lima, conhecida por ter participado da nona edição do "The Voice Brasil", da TV Globo, anunciou a repaginação que fez com o hair stylist Leonardo Carraro, queridinho de famosas como a apresentadora Viviane Romanelli, da RecordTV Rio.

Por meio de um vídeo no Instagram, ela, que, nas "audições às cegas", interpretou "Dona de Mim", de Iza, e integrou o time "pesadão" da técnica, falou sobre sua experiência no Carraro Bellezza. De início, contou que passou por uma transformação em sua aparência e declarou ter ficado "simplesmente apaixonada" pelo resultado. "E o que vocês acharam? Quero saber aqui, nos comentários, tá?", escreveu, estimulando a interação.





Durante a troca de figurinhas com os fãs e seguidores, a artista revelou que o espaço fica na Abelardo Bueno, uma das principais vias da zona oeste carioca, destacando que vale muito a pena conhecê-lo. "Você se sente em casa, de verdade! Não faltam carinho e cuidado! O salão conta com 'embelezamento' das unhas, sobrancelhas, mega-hair, mechas e os mais variados procedimentos e tratamentos para o cabelo!", garantiu. Por fim, perguntou quem desejava ter desconto, recomendando em seguida: "Aguardem!".