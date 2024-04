Divulgação Jacqueline Benevides

Jacqueline Benevides é um "belíssimo exemplo" de que as boas oportunidades não têm dia nem hora para desabrochar. Até porque, se você é uma pessoa que está sempre investindo em sua preparação, estará pronta para quando a sorte bater à sua porta. E foi exatamente isso o que aconteceu com ela!

A badalada designer, nascida em Cianorte, é graduada em Administração de Empresas com MBA FGV (Fundação Getúlio Vargas) em gestão. Entretanto, ao passar um período sabático nos Estados Unidos, descobriu "nas plantas" uma nova forma de ver e viver. Com o tempo, o hobby se tornou profissão, levando-a a fazer uma "especialização russa" em flores gigantes e a inaugurar sua escola on-line "Vivendo de Flores". Hoje, cria "ornamentos" para o Brasil e os EUA.





Numa dessas boas coincidências da vida, Jacque Benevides, que já viu um de seus espaços instagramáveis servindo de cenário para fotos de Gisele Bündchen, Deborah Secco, Cleo [ex Pires] e Xuxa Meneghel, foi abordada em maio do ano passado pelo direct do Instagram com um convite para integrar a equipe que ficaria responsável pela decoração de um megaevento na Arábia Saudita.

"Casamento que, em sua 'grandiosidade' reuniu celebridades de várias partes do mundo. O objetivo da noiva era que o ambiente a ser construído fosse o de uma galeria de arte, e, em meio a tantos talentos, fui selecionada para idealizar as grandes estrelas da festa, as flores gigantes", começou dizendo.

Era o matrimônio de ninguém menos do que a "princesa Jojo", neta do primeiro rei da Arábia. "Foi um trabalho 100% artesanal, de corte, estruturação pintura e modelagem, muitos testes e bastante empenho. Ao final da técnica de montagem, o meu time preparou nove mil flores, entre as de organza, em papel, em EVA e centros de mesa", ressaltou.

Por fim, afirmou que "o processo foi intenso e cheio de histórias. Aprendemos muito sobre a cultura saudita, e me senti extremamente respeitada e valorizada como mulher e artista plástica. Ali, com meu ofício, pude realizar os sonhos de alguém da realeza".

Divulgação Um dos salões decorados por Jacqueline Benevides