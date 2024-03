Reprodução/Instagram Joanna Maranhão e Samara Felippo

Dona de um dos maiores resultados da história da natação feminina brasileira na Olimpíada, Joanna Maranhão aproveitou o "desabafo" de Samara Felippo a respeito do golpe que diz ter sofrido do ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho, para fazer um bem parecido.

"Eu desisti de brigar pelo meu carro quando me separei do embuste em 2009. Lembro-me de conversar com 'mainha' e chegarmos à conclusão de que não valia a pena. Quase nunca falo disso, desse relacionamento e daquele cidadão. Que se lasque pra lá", postou a ex-nadadora por meio do X/Twitter.





Em seguida, Joanna acrescentou: "Talvez eu me arrependa e apague isso aqui. Não gosto de pensar nessa fase da vida". Para quem não está por dentro da treta, a ex-"Malhação" revelou que perdeu a casa para o pai de suas duas filhas e o acusou de fraude financeira nesta terça-feira (19) no Instagram.

