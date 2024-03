Reprodução/Instagram Valentina Miranda

O enredo do "era uma vez uma menina alta e magricela demais, apelidada de "Olívia Palito", do desenho "Popeye", não aconteceu apenas com as modelos Isabeli Fontana, Lais Ribeiro e... Gisele Bündchen, mas também com Valentina Miranda. A paranaense ostenta as faixas e coroas de Miss Beleza e Miss Simpatia, do ano de 2022; Miss Bela São Paulo, de 2023; e embaixadora Bela Brasil 2024.

Em recente entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", ela expôs que segue 'quebrando tabus' e mostrando que a mulher tem a competência de externar muito mais do que um rosto e corpo bonitos: pode trabalhar, se defender e ser o que quiser. "Hoje cheguei ao lugar em que sempre quis estar. Agradeço a mim, por ter tido a bravura de sair de minha pequena cidade [Goioerê - PR] e vir para essa imensidão que é São Paulo", analisou.





Reprodução/Instagram Valentina Miranda

Em seguida, Val lembrou que está no mercado da moda desde os 16 anos e busca, cada dia mais, se destacar. "No início, não foi nada fácil, dividia um 'apê' com 17 meninas, uma época terrível (risos). Porém, tinha que ser assim. Sem perdas, não há ganhos", revelou a bonitona, ressaltando ter vencido muitos obstáculos com a ajuda de sua falecida mãe, e só.