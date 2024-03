Pino Gomes/Divulgação Xá

Comemorando 30 anos de carreira e de boas histórias, o ator Xico Abreu, o Xá, como agora é conhecido, intérprete do personagem Tatu, da novela "Chiquititas", do SBT, está lançando seu primeiro trabalho autoral como cantor solo. Trata-se do single "Remédio Bão", dueto com MC Kaluaê, que foi descrito como "um samba irreverente, estilizado por um rap".

Divulgação Xá e MC Kaluaê





"O 'Remédio Bão' veio mesmo como uma cura. Estava atravessando uma crise de ansiedade e afundado nas notícias que afligiam o nosso país, um pouco antes da pandemia. Aí, vendo alguns 'vídeos tensos' nas mídias sociais, fui surpreendido com um da saudosa Elza Soares (1930-2022). Nele, ela expunha que 'cantar era um 'remédio bom' e a solução para qualquer dor!'. Após assistir, foi automático: recebi o refrão e já saí cantarolando pela casa", disse ele ao iG, enquanto relembrava o processo de composição da letra.





Pino Gomes/Divulgação Xá





A faixa foi disponibilizada nas principais plataformas de áudio no último dia 28, mas o clipe, gravado na comunidade do Terreirão, na zona oeste do Rio de Janeiro, será apresentado ao público nesta sexta-feira (8), "Dia Internacional da Mulher". A data, segundo nos contou, não foi escolhida por acaso! "Uma forma de prestar homenagem à musa inspiradora da canção, a mulher do fim do mundo, Elza Soares", confidenciou Xá ao site.