Natã Mendes Pastor André Fernandes, da Igreja Batista da Lagoinha Alphaville, e Neymar da Silva Santos

No último domingo (3), Neymar da Silva Santos, progenitor do atacante Neymar Jr., do time Al-Hilal, da Arábia, marcou presença em uma das reuniões religiosas realizadas pelo pastor André Fernandes, na Igreja Batista da Lagoinha Alphaville, a 30 km de São Paulo.

Quem o viu por lá contou que Neymar "pai" ficou visivelmente encantado com o espaço e os ensinamentos ministrados por Fernandes, que tem 2,6 milhões de seguidores no Instagram. Tanto que, após o término, trocou algumas figurinhas e posou para fotos com o famoso líder evangélico.





A IBL, para quem não sabe, é comandada por André Valadão, que vem cumprindo há anos o papel mais midiático do clã Valadão. André é irmão de Ana Paula, vocalista do grupo Diante do Trono, um dos mais conhecidos de música cristã contemporânea do Brasil e do mundo.