Roberto Rabello ganha espaço fixo no "Manhã do Ronnie", de Ronnie Von Queridinho de famosos como Regina Volpato, Daniela Albuquerque e do próprio "pequeno príncipe", o multifacetado Roberto se juntou ao time do matinal da RedeTV!

