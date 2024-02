Reprodução/Instagram Aguinaldo Silva

Vivendo do outro lado do atlântico, mais precisamente em Lisboa, Portugal, Aguinaldo Silva usou a sua conta no X, antigo Twitter, para comentar o duelo entre Acelino "Popó" Freitas e o ex-BBB Kleber Bambam, que aconteceu no último sábado (24) e durou menos de um minuto.

"Vejam no que dá ficar tanto tempo longe do Brasil. Vi/li em algum lugar na internet alguém falando em Popó e Bambam e pensei que se tratava de mais uma dupla caipira", escreveu o autor de "Império", "Senhora do Destino" e "Duas Caras", da TV Globo, para o deleite de seus seguidores.





Divulgação Popó arrasou Bambam em 36 segundos de combate no 'FMS 4', em São Paulo





A partir daí, o ex-contratado da emissora da família Marinho leu de tudo um pouco, desde "se dê por feliz por não estar por aqui", passando por "esses nomes parecem mais de artistas de circo" até uma mensagem que citava: "A briga durou 36 segundos, e muitas pessoas fazendo piadas da rapidez, sendo que alguns não aguentam esse tempo no sexo". Xi!

Vejam no que dá ficar tanto tempo longe do Brasil. Vi em algum lugar na internet alguém falando em Popó e Bambam e pensei que se tratava de mais uma dupla caipira. — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) February 25, 2024