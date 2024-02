Reprodução/Instagram Rafael Ilha e Daniel Alves

Ex-integrante do grupo Polegar e ganhador da décima edição de "A Fazenda", da RecordTV, Rafael Ilha também repercutiu a condenação de Daniel Alves nas mídias sociais. O jogador da "seleção canarinho" foi sentenciado a quatro anos e seis meses de prisão nesta quinta-feira (22) por "agressão sexual", um crime que na Espanha é correspondente ao estupro no Brasil.

"Grande atleta, mas errou e vai pagar pelos 'deslizes' que cometeu, simples assim. Que sirva de lição para 'tantos outros' jogadores casados, que são viciados em 'marias-chuteiras'. Aos palpiteiros, fica a pergunta: 'E se fosse com a sua filha ou a sua irmã?'. Pensem dessa forma. Quatro anos e meio passam rápido", postou o músico nos comentários do perfil de Reinaldo Gottino no Instagram, que destacou a determinação proferida pela juíza Isabel Delgado.





Reprodução/Instagram Print do comentário de Rafael Ilha no post de Reinaldo Gottino





O episódio envolve uma mulher de 23 anos que, segundo a corte, foi abusada por Daniel no banheiro de uma casa noturna, na cidade espanhola, na madrugada de 31 de dezembro de 2022. A justiça concluiu que não houve consentimento para o ato e que existem elementos de prova, além do testemunho da vítima, que corroboram a violação. A advogada de defesa do lateral-direito informou que pretende recorrer da decisão da 21ª Seção de Audiência de Barcelona.