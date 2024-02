Reprodução/Instagram Thalita Pertuzatti

"Para sempre em meu coração. Doze anos de sua partida." Foi assim, com essas palavras, que Thalita Pertuzatti, uma das finalistas da primeira temporada do reality show "The Voice Brasil", da TV Globo, conhecida como a "Whitney Houston brasileira", falou sobre a saudade da diva norte-americana, no Instagram.

Ela, aliás, subiu ao palco do Teatro B32, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, no último dia 28, para única apresentação do show "Whitney Forever", no qual conta a história dos grandes sucessos da artista. No setlist do espetáculo, há hits como "I Have Nothing" e "Run To You".





Reprodução/Internet Whitney Houston





Whitney foi "uma das vozes mais populares dos anos 1980 e 1990", consagrando-se como estrela internacional graças à música "I Will Always Love You", interpretada para o filme "O Guarda-Costas", de 1992. Infelizmente, foi encontrada sem vida na banheira do quarto de hotel que ocupava em Beverly Hills, na véspera da cerimônia do Grammy Awards, em 11 de fevereiro de 2012.