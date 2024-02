Divulgação JP Vergueiro

Um dos profissionais responsáveis pela transmissão do Grupo de Acesso do Rio, pela Band TV, João Paulo Vergueiro não escondeu a alegria de ocupar essa posição, pela primeira vez, na emissora dos Saad. Além de registrar os momentos ao lado da equipe, com quem dividiu os trabalhos na Marquês de Sapucaí, como a jornalista Thaís Dias e os comentaristas Bruno Chateaubriand, Aydano André Motta e Rafaela Bastos, ele foi só elogios ao que presenciou e viveu no sambódromo.





Divulgação Rafaela Bastos, Bruno Chateaubriand, Aydano André Motta, Thaís Dias e JP Vergueiro





"Foram 16 escolas que passaram nos dois dias de desfile e 18 horas de exibição, ao vivo. A cada passagem das agremiações, era um sentimento diferente", assegurou o apresentador durante rápido contato com o site iG Gente. Vale destacar que JP Vergueiro está há um ano à frente do telejornal "Brasil Urgente Rio" e, desde 2020, do programa "Linha de Combate", ambos na grade da Rede Bandeirantes.