Amanda Rod JP Vergueiro

Há um ano à frente do telejornal "Brasil Urgente Rio" e, desde 2020, comandando o programa "Linha de Combate", ambos da BandTV, JP Vergueiro tem um novo desafio na sua carreira. O jornalista será responsável por mostrar os desfiles das escolas da "série ouro" do Rio (antigo grupo de acesso), na sexta (9/2) e no sábado (10/2) de carnaval.

Sem esconder a expectativa, ele revelou ao iG Gente que é uma honra poder ancorar, ao lado de Thaís Dias, uma transmissão dessa importância. "A minha preparação já começou. Estou cada vez mais me encontrando. Tenho passado horas, diariamente, estudando, mergulhando nesse universo, indo aos ensaios técnicos e visitando os barracões", destacou ao site.





João Paulo Vergueiro debutou na televisão como repórter da Record Ribeirão Preto (2003-2005), depois atuou na mesma função pela EPTV/Ribeirão Preto, afiliada da Globo (2005 a 2006), e, um ano depois, voltou a trabalhar na RecordTV Litoral. De 2010 a 2012, esteve na Band São Paulo e, em seguida, na RedeTV! (2013 a 2018), retornando à Rede Bandeirantes em 2018, onde está até hoje.