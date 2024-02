Reprodução/Instagram Marco Antonio de Biaggi e Lexa

O cabeleireiro das estrelas Marco Antonio de Biaggi não passou a mão na cabeça (nem nos cabelos) de Lexa "naquela confusão toda" da artista com a prefeitura de Barra do Piraí, a 80 km do Rio de Janeiro.

Reprodução/Instagram Lexa





É que o prefeito Mario Esteves anunciou nesta quarta-feira (14) que cancelou o valor — algo em torno de R$ 120 mil — que seria pago à cantora e compositora carioca por um show na cidade, após a performance da ex de MC Guimê durar apenas 40 minutos.

Ao ler o publicação do site "Metrópoles" que dava ênfase ao que ocorreu durante o "BaDoPi Folia 2024", realizado no campo do Royal Sport Club, no último dia de carnaval, ele falou na lata: "Quem mandou contratar? Coitado!". Xi!

Reprodução/Instagram Print do comentário de Marco Antonio de Biaggi no Instagram