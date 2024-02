Reprodução/Instagram Fabiana Saba e Wanessa Camargo

Apesar de estar morando em Nova York, Estados Unidos, a modelo e apresentadora Fabiana Saba, que comandou os programas "Interligado", "Interligado Games" e "SuperPop", no canal de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho, está por dentro dos "últimos acontecimentos" no "Big Brother Brasil 24".

Prova disso é que fez um post no X/Twitter demonstrando um certo descontentamento com as atitudes de Wanessa Camargo em relação ao colega de confinamento, Davi Brito. Ao citar que conheceu a cantora goiana na "Ilha de Caras" (evento da revista "Caras") e como "ela foi fofa, legal comigo", disse que "vê-la no reality show está de cortar o coração".





Reprodução/Instagram Fabiana Saba





"Wanessa teve uma carreira legal, mas não tem como sair da 'casa' sem consequências das suas ações, nem mesmo por fãs. Eu vou falar a verdade, ver o que está acontecendo com o Davi e até com a Isabelle, com toda essa pressão, é uma coisa terrível. Aliás, a Globo jamais deveria deixar isso acontecer", afirmou na rede social.

Por fim, acrescentou: "Jogo é jogo, adversários existem, mas já extrapolou o aceitável. Sei lá, estou triste e mais triste ainda pelos dois". Não demorou muito para os usuários escreverem mensagens como: "Não dá para passar pano", "mulher, você foi tratada bem e virou amiga na época por ser branca, rica e famosa" e "o senso crítico dela é zero".

🧵1.Uns 25 anos atrás eu conheci a Wanessa na ilha de Caras. Ela foi tão fofa, legal; eu era fã do zzeL, e ela me levou nos shows, enfim. No começo do programa, fiz de tudo pra tentar ver um pouco o lado dela, entender o q estava acontecendo, e fico mto triste, pq é impossível 😓 pic.twitter.com/c3EL6OSIil — Fabiana Saba (@FabiSaba) February 7, 2024





2. Não sei se ela sempre foi assim, mas acredito que não, ou se aconteceu alguma coisa, não sei. Mas vê-la no programa tá de cortar o coração. Ela teve uma carreira legal, mas não tem como sair da casa sem consequências das suas ações, nem mesmo por seus fãs. — Fabiana Saba (@FabiSaba) February 7, 2024





3. Eu vou falar a verdade, ver o que está acontecendo com o Davi, e até com a Isabelle com toda essa pressão, é uma coisa terrível. Aliás, a rede Globo jamais deveria deixar isso acontecer. Um menino de 21 anos, q teve uma vida difícil, ter que encarar não só o programa, mas — Fabiana Saba (@FabiSaba) February 7, 2024





4. Mas também todo esse hate, esse isolamento, essa tortura psicológica, e ainda ter que agir com educação! Afe, ninguém merece. Jogo é jogo, adversários existem, mas isso já extrapolou qq coisa aceitável. Sei lá, tô triste de vê isso nela, e mais triste ainda pelo Davi e Isa. — Fabiana Saba (@FabiSaba) February 7, 2024





Fica a lição, mta gente que te da flores, joga veneno no jardim de quem não tem “valor” pra ela. E no final, como ela mesma disse, a gente não passar a mao na cabeça de quem faz mal ao próximo! — Fabiana Saba (@FabiSaba) February 7, 2024