Fazendo valer a expressão que diz: "o artista não pode estar em posição confortável, precisa sempre ser desafiado", o ator Samuel Minervino assumirá o papel de um dos "comandantes" do game show do canal Gloob, "Arena da Galera". Com estreia prevista para o mês de julho, o programa, produzido pela MoveMe, terá o objetivo de servir como um "aquecimento" para os jogos olímpicos deste ano e será dirigido por Rosane Araújo. Ao todo, serão 13 episódios.





Divulgação Samuca dividirá o comando da atração com Letícia Braga e Lara Stocker





Em contato com o iG Gente, Samuca não escondeu a empolgação, ressaltando que recebeu esse "presente" após concluir sua trajetória na minissérie "D.P.A. – Detetives do Prédio Azul". "O projeto me deixou extremamente feliz. É a minha cara, uma novidade animada e divertida, especialmente para os amantes de esportes, sobretudo do futebol", confidenciou ao site.