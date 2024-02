Reprodução/Instagram Renato Góes

Renato Góes ficou "encucado" com a nota de uma usuária do X/Twitter. Isso porque a moça disse gostar do trabalho dele, porém considerava "urgente e necessário" dar uma pausa nos projetos televisivos, ou seja, uma "descansada na imagem".

Ao compartilhar a mensagem, que também mencionava Marcos Palmeira, o José Inocêncio de "Renascer", com quem, aliás, dividiu o papel de José Leôncio na novela "Pantanal", o ator não escondeu a reação de surpresa.





"Fico sempre pensando nesses comentários, que têm sido recorrentes, e não entendo muito. Nos últimos cinco anos (desde 'Órfãos da Terra', exibida em 2019), só fiz uma novela e uma participação no início de outra. Sigamos!", escreveu o bonitão na rede social.

A partir daí, ele leu de tudo um pouco: "Não descanse nada, inclusive já estou com saudade", "Deveria ser decretada sua presença fixa em todas as produções", "petição para contrato de 10 anos com Renato Góes" e "Que vocês dois apareçam cada vez mais! São excelentes. Sou fã!".

Fico sempre pensando nesses comentários, que têm sido recorrentes, e não entendo muito. Nos últimos 5 anos(desde Órfãos da Terra) só fiz 1 novela e 1 participação no início de outra. Sigamos!! https://t.co/IWmW29GL7d — Renato Góes (@renatogoess) February 6, 2024