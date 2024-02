Divulgação Erika Januza e Débora Denecke

A nova edição do "Baile da Vogue" aconteceu no último sábado (3), no luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e reuniu muitos famosos. A influencer Débora Denecke participou pela primeira vez da confraternização de carnaval mais fashionista do Brasil, que, neste ano, teve como tema "Galáctika", e foi só elogios.

Além de descrever a noite como "estelar", comentou sobre a emoção de ver as fantasias de perto. "Tenho paixão pela moda e pela arte e achei incrível 'a conexão e a energia' do evento. Foi uma viagem potente, surpreendente e otimista, como a gente quer que o ano seja", disse Denecke, que apostou num look assinado pelo estilista paraense André de Moraes, o mesmo de Paula Toller.





Por falar nisso,a make-up artist, que também é ativista e luta contra a violência às mulheres brasileiras que vivem na Europa, teve a oportunidade de conversar sobre o seu trabalho com Erika Januza. "A Erika ouviu a minha história e posou para fotos comigo, foi supersimpática. Aproveitei para dizer que gostaria muito de fazer um ensaio com ela", confidenciou ao site.