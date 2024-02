Divulgação Gardênia Cavalcanti

Madrinha dos projetos sociais do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e apresentadora do "Vem Com a Gente", da Band TV Rio, Gardênia Cavalcanti será a musa da Grande Rio pelo segundo ano seguido. A alagoana desfilará com os demais membros da agremiação carioca no domingo, dia 11.

Em contato com a coluna Marcelo Bandeira, hospedada no iG Gente, a artista, que declarou ser apaixonada por todos os detalhes que envolvem o universo da "folia momesca", revelou um pouco mais sobre os seus cuidados com o corpo para fazer bonito na Sapucaí.





Divulgação Gardênia Cavalcanti





Um deles é a intensificação dos treinos, pois, como nos confidenciou, está tentando eliminar "os quilinhos a mais" que ganhou em uma recente viagem aos Estados Unidos: "Estou dando uma acelerada, intercalando exercícios físicos com spinning e fazendo drenagem linfática".

O outro diz respeito aos alimentos. Ela está "eliminando" aqueles que contêm lactose, como leite de vaca, iogurte, manteiga e queijos. "Quando tenho vontade de um docinho, faço uma banana na chapa com canela, que fica incrível", assegurou.

Divulgação Gardênia Cavalcanti





Por fim, não escondeu o amor que sente pela escola de Duque de Caxias e falou sobre sua fantasia. "Poder participar desse espetáculo lindo, principalmente na Grande Rio, é motivo de muita alegria. Quanto ao meu figurino, ele não tem nada de animal, não uso penas, e é tudo sintético", manifestou-se Gardênia.