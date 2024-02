"Tenho muita vontade de morar no Brasil", diz Laura Pausini à revista A italiana de vocal potente e inconfundível fará shows nos dias 2 e 3 de março no Espaço Unimed, em São Paulo, com repertório do disco "Anime Parallele"

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

"Tenho muita vontade de morar no Brasil", diz Laura Pausini à revista