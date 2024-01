Reprodução/Instagram Isabella Cecchi

A estudante de medicina e influencer Isabella Cecchi, do "Big Brother Brasil 19", da TV Globo, que é seguida por mais de dois milhões de internautas no Instagram, tirou uns dias off para curtir a arquitetura, o clima de aconchego e as belezas da Serra da Mantiqueira. E, como era de se esperar, não passou despercebida.

Um dos momentos em que foi notada aconteceu no requintado Rostie, um restaurante com pegada de bistrô, localizado no coração do centro turístico Vila Capivari. "Ela foi muitíssimo querida e simpática. Estava com o marido, a filhinha e mais alguns parentes e, ainda assim, veio tirar uma foto comigo com um sorrisão no rosto", afirmou Vitória Pereira ao iG Gente.





Isabella e Beatriz Cecchi





Em seu perfil na rede social, a ex-sister potiguar publicou alguns registros de sua passagem pela cidade, também conhecida como "Suíça brasileira". Em um deles, está no Ort Hotel. Em outros, na rua onde está localizado o Rostie. "Campos do Jordão em família", postou Isabella na legenda do carrossel.