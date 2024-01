Divulgação Batatinha e Kaboo

O programa "Mundo de Kaboo", composto por Kaboo e Batatinha, entre outros personagens incríveis que avivam a imaginação das crianças, incentivando o pensar, o brincar e o sonhar, acaba de ganhar destaque na grade da TV Band Vale. Quando? Todo sábado, às 9h.





Para celebrar a novidade, a emissora organizou uma superfesta no Clube Cidade de Taubaté, em Taubaté, no interior paulista. O evento contou com a presença dos diretores da empresa e dos profissionais do departamento comercial, além, é claro, da mídia e dos fãs da atração.