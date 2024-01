Reprodução/Instagram Giu Cota e Dillyene

"Empinada" é o nome da música inédita que Dillyene Santana disponibilizou nas plataformas digitais no último dia 20. Caracterizada pela mato-grossense como "uma letra irresistível que desafia os padrões, transmitindo uma mensagem poderosa sobre a importância de ser justo consigo mesmo e de não se deixar abalar pelas opiniões alheias", a faixa já caiu no gosto do público.

Um belo exemplo disso é a presença da cantora no videocast "PodCota", de Giu Cota. Além de falar sobre o single, a artista colocou o jovem apresentador para reproduzir a coreografia e "mexer o esqueleto": "Meu amigo entrou na trend [tendência] e empinou geral". Em seguida, para aguçar a interação no Instagram, lançou o desafio: "Faz você também e me marca para eu repostar".





Divulgação Dillyene





Vale ressaltar que, durante entrevista à Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", Dillyene destacou que "Empinada" é um hino para todos os que buscam viver com verdade e alegria. "O que eu faço da minha raba é problema meu", disse a também atriz e empresária, numa afirmação de independência e autoconfiança. Vai encarar?