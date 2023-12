Jordan Vilas Miguel Ângelo

Nascido na comunidade Cidade de Deus, no Rio, Miguel Ângelo precisou se mudar para São Paulo com a mãe, Vânia Regina da Silva, para viver seu primeiro papel principal na TV aberta: o Romeu, de "A Infância de Romeu e Julieta". E, apesar de ter apenas 12 anos, o garoto sabe da responsabilidade que tem e da inspiração que representa para as demais crianças negras que não tiveram a mesma oportunidade.

Divulgação/SBT Vittória Seixas e Miguel Ângelo, protagonistas de 'A Infância de Romeu e Julieta'





"Eu me sinto honrado em poder mostrar que podemos ser o que quisermos e que não é fácil realizar os nossos projetos e sonhos. E como é interessante nos vermos em outras pessoas como nós, do outro lado, narrando uma história diferente, de carinho, prosperidade, respeito, potência e amor para gerar desejos. Então, é Ubuntu: 'Eu sou porque nós somos'", declarou o ator, com autoridade de gente grande, ao site.





Para quem ainda não assistiu aos episódios da produção de Íris Abravanel, baseada na obra de William Shakespeare, dirigida por Ricardo Mantoanelli e exibida pela emissora do dono do baú, Romeu é filho de Vera (Bianca Rinaldi) e Bernardo (Fábio Ventura) e morador do luxuoso condomínio residencial Verona. Adora esportes e é aventureiro. Mais uma identificação entre artista e personagem é o fato de que eles não têm medo de absolutamente nada e vão à luta para conquistar seus objetivos. Como não admirar?

