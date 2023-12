Divulgação Sofia Cordeiro

Sofia Cordeiro, que brilhou no "The Voice Kids 2018", está alçando voos cada vez mais altos. Um deles tem a ver com a sétima arte! Isso porque a multifacetada artista está confirmada no elenco de "Chama a Bebel", como uma vilãzinha.

Para dar vida à personagem nas telonas, que é filha do Dr. George, de Marcos Breda, a moça aceitou o desafio de pintar uma mecha do cabelo de roxo, no estilo do filme "Descendentes", da Disney. Recordam?





Produzido pela Accorde Filmes, com distribuição da Paris Filmes, o longa protagonizado por Giulia Benite e dirigido por Paulo Nascimento aborda temas fundamentais como diversidade, sustentabilidade e inclusão e está previsto para estrear nas salas de cinema de todo o Brasil em janeiro de 2024.





"A obra está simplesmente deslumbrante, trazendo consigo uma mensagem importante. O teaser já revelou parte da impressionante força de Bebel para corrigir as injustiças, e a Rox surge como uma antagonista astuta. Mal posso esperar para ver a reação do público", disse a também cantora ao site.