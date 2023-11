Divulgação Daniel Zukerman, do "Pânico", e Claudemir Oliveira

O escritor Claudemir Oliveira participou do Futurum Talks, apresentado por Daniel Zukerman, conhecido nacionalmente como "O Impostor", do humorístico "Pânico na Band", da BandTV. Além de divulgar os três títulos que lançou sobre o "universo" da Minnie e do Mickey Mouse, o ex-líder de treinamentos da Disney também falou sobre o corte de Bob Chapek, ex-CEO da The Walt Disney Company.

Para Oliveira, o que culminou no desligamento de Bob Chapek foi o fato de terem adicionado o termo "inclusão" às palavras-chaves da gigante de mídia e entretenimento. "Posso garantir a vocês que uma das principais justificações têm a ver com isso, não tenho a menor sombra de dúvida. Até porque teve toda essa questão com o governador de lá", enfatizou Claudemir, fazendo referência ao republicano Ron DeSantis.





Bob Chapek ocupou a cadeira de fevereiro de 2020 até novembro de 2022 e foi responsável por implementar a ideologia de gênero dentro da instituição. Porém, foi duramente criticado por DeSantis. Para quem não sabe, o político chegou a dizer que, "quem lacra, não lucra". A íntegra do bate-papo está disponível no canal do podcast no YouTube. Olha só: