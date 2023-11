Reprodução/Instagram Roberto Carlos

Jogo de cama 1000 fios, taças de cristal azul, faqueiro com cabo de marfim e as tão faladas louças artísticas Limoge, da França. Esses foram alguns dos itens deixados no apartamento (Taj Mahal Grand Suite) em que Roberto Carlos permaneceu durante a passagem pelo Ocean Palace Beach Resort & Bungalows, em Natal, no Rio Grande do Norte.

O "rei" subiu ao palco da Arena das Dunas, na capital potiguar, na terça-feira (14), véspera de feriado, mas, de acordo com informações do blog de Thaísa Galvão, ele chegou à cidade na segunda-feira (13) e ficou "quietinho", curtindo o quarto com sala de estar e jantar, banheiro, piscina privativa e sauna, deck molhado e bar, onde dormiu duas noites.





Reprodução/Blog Thaisa Galvão Roberto Carlos e Denise Gaspar





Ah, e detalhe: tudo organizado por Denise Gaspar, primeira-dama do cinco estrelas. Ela, aliás, não abriu mão do azul e do branco — os tons favoritos do cantor — na hora de eleger o look e posar para fotos ao lado dele, até como uma forma de reverenciá-lo. Vale frisar que a última apresentação do artista por lá foi há seis anos, em maio de 2017, também no estádio Arena.