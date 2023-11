Reprodução/Instagram Ana Hickmann e Alexandre Correa

Após prestar queixa contra o marido por agressão, a apresentadora Ana Hickmann, que está à frente do matinal "Hoje Em Dia", da RecordTV, deletou de sua página no Instagram as fotos mais recentes em que aparecia com o empresário Alexandre Correa.

No entanto, as publicações mais antigas estão chamando atenção de pessoas descontentes com os rumos que a Maislaser by Ana Hickmann, que possui mais de 250 espaços em todo o Brasil, tem tomado. Algumas delas, inclusive, relatam perdas monetárias.





"Apagaram meu comentário sobre o calote que levei da franquia?", perguntou uma seguidora chamada Aline Lima. Outra identificada como Mariana Silveira acrescentou: "Eu também". Já uma terceira, a Alcione Maria, foi além: "Aqui em Recife, todas as clientes passaram por isso! Já estamos nos mobilizando. São muitas as que estão no prejuízo".

Reprodução/Instagram Print dos comentários deixados no post de Ana Hickmann





No conteúdo em questão, Ana Hickmann destacou: "Eu e o Ale somos os melhores parceiros do mundo! Começamos a atuar juntos há mais de 25 anos, e, se tem uma coisa que enche o nosso coração de orgulho, é ver 'os empreendimentos voarem alto'. Essa semana, nós fomos visitar o stand da 'Maislaser' na ABF Franchising Expo! Ter um ponto lá é gratificante. Mostra que estamos no caminho certo, com os melhores protocolos de beleza e cuidado!".

Procurados, os envolvidos não responderam até o fechamento deste texto.