Mulher de Túlio Maravilha diz que não "põe a mão no fogo" pelo jogador A ex-participante do "Power Couple" e do "Troca de Esposas", da RecordTV, usou sua rede social para dar conselhos e contar o segredo "desse amor, dessa paixão"

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Mulher de Túlio Maravilha diz que não "põe a mão no fogo" pelo jogador