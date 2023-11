Divulgação Vivi Lucas no 'PJB 2023'

Apesar de o "Prêmio Jovem Brasileiro 2023" ter ocorrido no dia 24 de outubro, a "atmosfera" da premiação, que aconteceu em São Paulo, bombou de personalidades no tapete vermelho e homenageou novos nomes da música, cinema, esportes e outras áreas do entretenimento, permanece "inabalável" na memória de Vivi Lucas, a Lívia, de "A Infância de Romeu e Julieta", de Íris Abravanel.

Isso porque a atriz conquistou dois troféus na festa capitaneada por Carla Diaz e Guto Melo, sendo um como "melhor fandom" e o outro como "jovem mais estilosa do Brasil". "O primeiro pertence totalmente às 'vivináticas'. Eu nunca esperei ter um fã-clube tão surpreendente, que me apoia e me incentiva em absolutamente tudo", começou dizendo.





Divulgação/SBT Em entrevista à revista 'AnaMaria', Vivi Lucas falou que fez teste para Karen e não esperava interpretar Lívia





Já o segundo foi uma surpresa adicional, conforme relatou. "Acredito que a curiosidade pela moda foi despertada pela minha personagem, então sinto que esse triunfo também é mérito dela. Tenho vontade de me aprofundar no assunto, e esse êxito serve como incentivo. Estou muito grata por tudo que estou vivendo", declarou a artista, prestes a completar 15 anos.