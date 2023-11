Torin Zanette/Divulgação Fabiana Guntovitch e Renata Brás

Sucesso na pele de uma personagem "excessivamente" ciumenta no humorístico "A Praça É Nossa", Renata Brás foi uma das convidadas especiais da noite de autógrafos de "Chega de Brigas: Pequeno Manual Para Viver Em Paz", de Fabiana Guntovitch. A sessão aconteceu na Livraria da Travessa, do Shopping Iguatemi, na zona sul da capital paulista.

Após garantir a dedicatória em seu exemplar, a artista ainda fez questão de posar para fotos ao lado de Guntovitch. Aliás, foi nesse ínterim que Fabiana destacou que, apesar de o projeto ter sido posto em prática na pandemia e no isolamento social, as principais inspirações dele refletem sua própria vida.





Torin Zanette/Divulgação Fabiana Guntovitch





"Autoconhecimento é tudo. Ao longo dos meus 50 anos, vim desenvolvendo técnicas de me relacionar com as pessoas que evitassem conflitos e trouxessem harmonia. Agora, fico feliz em compartilhar esse meu novo olhar para essas questões através desta obra", destacou em rápido bate-papo com o iG Gente.