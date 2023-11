Derek Mangabeira/Netflix 'Saudade Fez Morada Aqui Dentro'

A gigante do streaming anunciou o filme "Saudade Fez Morada Aqui Dentro" como vencedor da primeira edição do "Prêmio Netflix". Ele foi selecionado entre os audiovisuais do festival e passará a ser exibido na plataforma em mais de 190 países, em data ainda a ser anunciada.

"Trata-se de uma obra que representa a diversidade e a riqueza cinematográfica brasileira, e estamos apreensivos para as audiências no mundo todo terem a oportunidade de descobrir essa produção", afirmou Gabriel Gurman, diretor da Netflix no Brasil.





Dirigido por Haroldo Borges, o trabalho conta a história de Bruno (vivido por Bruno Jeferson), um menino de 15 anos que, imergido em uma cultura machista, precisa aprender a ver a vida com outros olhos após receber o diagnóstico de uma doença degenerativa.

"Saudade Fez Morada Aqui Dentro" caiu no gosto do júri formado por Gabriel Gurman, Flávia Guerra, documentarista especializada na sétima arte, e pela cineasta Anita Rocha da Silveira.