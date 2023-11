Marcio Pereira Thiago Ventura

Thiago Ventura foi um dos famosos que passaram pelo camarote da Galera Bet na segunda edição do GPWeek, festival que, por dois dias, ocupou o Allianz Parque, em São Paulo. O ex-bancário, que se sobressaiu na comédia com o estilo "de quebrada" e por realizar piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, marcou presença na área restrita da empresa de apostas esportivas na noite deste domingo (5).

Reprodução/Instagram Kendrick Lamar





Por lá, ele acompanhou o show do rapper californiano Kendrick Lamar, que, além do trabalho mais recente, "Mr. Morale", dedicou boa parte do setlist aos hits do CD "Damn". "Loyalty", que inclui a voz de Rihanna, levou um monte de celulares para cima. Ao publicar algumas fotos e vídeos da apresentação, o humorista definiu a performance como "da hora mesmo".







Reprodução/Instagram Kendrick Lamar





Quem também compareceu ao estádio a convite da Galera Bet foi Vinícius Popó. Só para se ter ideia do poderio: o jogador de 22 anos é um dos artilheiros do futebol brasileiro em 2023, com 18 gols em 21 jogos disputados. Ele fica atrás apenas de Pedro, do Flamengo (21 gols), e Cano, do Fluminense (20 gols), segundo o site "Globo Esporte". Popó foi acompanhado da mulher, a arquiteta Ana Clara Lemos. Juntos, curtiram tudo no clima de "o amor está no ar".

Divulgação Vinícius Popó