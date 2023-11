Malagueta Produções Kaik Pereira

Kaik Pereira é um dos nomes confirmados no elenco de "Uma Aventura Perfekta", de Ângela Fabri e David França Mendes. O audiovisual, com direção de João Daniel Tikhomiroff, retrata a história de Isa, Tom e Linus, que precisam "salvar" a memória do robô Einstein. No entanto, ainda não há previsão de estreia nas telonas.

O ator, que brilhou nas seis temporadas da empreitada infantil do canal de TV por assinatura do Grupo Globo, falou sobre a sua presença no longa. "Meu papel segue a mesma linha, mas fazer cinema é mais divertido e objetivo. Eu já participei de outras produções, mas nenhuma delas era de ação e nem gravada com telão de led. Estou adorando", confidenciou.









Depois, questionado sobre a grande diferença de atuar nas duas frentes, respondeu dizendo que "agora estamos em estúdio, o que traz mais concentração. Dá para sentir toda a equipe trabalhando na mesma sintonia. Tenho certeza de que a galera que acompanhou a gente no seriado vai conferir, e os mais novos vão conseguir entender o que era a 'Escola de Gênios'".

Foi com ênfase nessa ideia, aliás, que o artista destacou que começou a interpretar um dos alunos do "colégio genial" com 13 anos e agora está com 20, realçando a troca mútua entre ambos. "Cresci com o Isaac, e ele, com o Kaik. O primeiro me impulsionou a ter motivação e a ajudar todo mundo; já o segundo sempre doou toda a sua energia para o projeto", pontuou.