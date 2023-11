Reprodução/Instagram Ximena Zalzer

A convite da Freeway e Dio Viagens, Ximena Zalzer, ex-comandante dos programas musicais "The X Factor" e "Bailando por un Sueño", na Bolívia, esteve no Brasil recentemente, fazendo um tour por Recife, em Pernambuco, e Maceió, em Alagoas.

Reprodução/Instagram Ilani Ribero e Ximena Zalzer





Como era de se imaginar, Ximena ficou impressionada com as belezas naturais. Em Porto de Galinhas, fez fotos antes de andar de buggy e acrescentou: "E o que não for leve, que o vento leve!". Já na terra do frevo e do maracatu, posou com os seus novíssimos e estilosos óculos de sol: "Una parada en Recife para mostrarles mis gafas divinas!".





Reprodução/Instagram Ximena Zalzer no Hotel Westin Porto de Galinhas





A artista, que é apaixonada pela essência e a cultura verde e amarela, também aproveitou os dias ensolarados para renovar o bronzeado. E quem esbarrou com ela, fosse na praia, fosse nas dependências do Hotel Westin Porto de Galinhas, o resort queridinho das celebs, frisou: "Muito querida, uma simpatia".

Reprodução/Instagram Ilani Ribero, Flávio Valle e Ximena Zalzer