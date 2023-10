Divulgação Thiago Gimenes

Thiago Gimenes agora pode se dar ao luxo de afirmar que tem a estatueta de "uma das mais importantes premiações do teatro brasileiro" para chamar de sua. O rapaz, que imprimiu seu talento em espetáculos como "Bonnie & Clyde", "Os Últimos Cinco Anos" e "Além do Ar — Um Musical Inspirado na Vida de Santos Dumont", da FLMA, ganhou o troféu de "melhor direção musical" por sua atuação em "Alguma Coisa Podre", estrelado por Marcos Veras, Laila Garin e Wendell Bendelack.





A décima edição do evento, que consagra os principais nomes dos palcos, ocorreu no Teatro Santander, em São Paulo, na noite desta terça-feira (17), sob o comando de Miguel Falabella e Karin Hils. "'Alguma Coisa Podre' foi um convite especial que recebi de Gustavo Barchilon e Thiago Hofman, com quem havia trabalhado na peça 'Barnum — O Rei do Show' e mantinha uma conexão forte. Um lindo presente que me deram! Ah, e conquistar o 'Bibi Ferreira' é uma grande emoção!", declarou o também jurado do "Canta Comigo", da RecordTV, ao site.