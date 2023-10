Reprodução/Instagram Ana Paula Oliveira

Ana Paula Oliveira é uma das "personalidades da mídia" confirmadas na primeira temporada do "Miss Vintage". O projeto, que foi concebido no Texas, Estados Unidos, será apresentado por Letícia Bonchristiano e Fernanda Porrio e tem estreia programada para o mês de janeiro. A produção, no entanto, ainda não divulgou por qual emissora de televisão.

"Aceitei o convite por não conter baixaria, brigas e confusão e também por não precisar ficar confinada. Será filmado em minha casa e focará o meu dia a dia. Já no estúdio, será gravado o concurso de forma geral, mas não envolve confinamento, o que não aceitaria no momento! Outro ponto positivo é que ele é voltado para as causas sociais, e isso é incrível!", comentou em sua rede social.





Depois, sem esconder a satisfação, a também advogada e empresária destacou que um dos diferenciais da atração é o "nível cultural" e que "a beleza que encanta e que pode te dar uma coroa de miss é não só a física, mas o conjunto da obra. O intelecto, a habilidade de diálogo, de combater problemas existentes na sociedade e o amor ao próximo. Além da capacidade de ser uma voz ativa na representatividade e nas mudanças".