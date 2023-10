Divulgação/Astral TV Dudu Camargo na Astral TV

A informação de que Dudu Camargo teria sido desligado da grade de programação do canal esotérico não procede. Para quem ainda não sabe, o artista se acertou com a emissora, que opera nos canais 52.1 em São Paulo e 47.1 em Campinas, além da transmissão "ao vivo" em seu site e no streaming Soul TV, dois meses após deixar o SBT, sob a acusação de vandalizar os camarins e até de falta de pontualidade.





Ao ser procurado, Edu Scarfon, que lidera a empresa, alegou que está tudo tranquilo. "O Dudu continua com a gente. O que vai acontecer são mudanças, ajustes e melhorias no programa dele a partir da próxima semana, mas está tudo bem. Ambos (ele e o diretor artístico Ricardo Tofanelo, responsável pela ida de Camargo para a Astral) seguem por aqui", disse, referindo-se ao noticiário factual, que estreou no dia 4 de setembro.