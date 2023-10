Reprodução/Instagram Alexandre Barillari

O vídeo do ator Alexandre Barillari dançando e interpretando o refrão "piranha também ama, piranha também chora. Piranha também sofre, se você vai embora", que prova que qualquer forma de amor é válida para subir ao altar e faz parte da letra de "Ama Sofre Chora", da drag queen maranhense, deixou muita gente surpresa.

Ao postar no Instagram, o carioca, que até hoje é lembrado pelo vilão Guto de "Alma Gêmea", um dos sucessos de Walcyr Carrasco, leu mensagens como: "Eita, como arrasa, já podemos formar uma duplinha", "vivi para vê-lo cantarolando isso", "a voz do 'pirainho' é tão melodiosa" e "no meu niver, vai ter cantoria, já sei quem vai abrir".





Entre as respostas que o bonitão de 50 anos (cinquentinha, pasmem!) deu a quem interagiu na publicação, estão: "Bora ser feliz", "o karaokê que mude o tom. Não aguento mais cantar 'Erro Gostoso' na entonação de Simone Mendes" e "a essência da vida é indestrutivelmente poderosa e alegre", uma das frases mais famosas do filósofo Nietzsche (1844—1900).