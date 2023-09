Reprodução/Instagram Jojo Todynho e Débora Denecke

Jojo Todynho revelou, na última semana, que enfrentou obstáculos com sua rotina alimentar (como enjoos durante as refeições) após a realização da "redução do estômago". Entretanto, a cantora, empresária e apresentadora não foi a única a fazer esse tipo de desabafo, não.

A makeup artist Débora Denecke, radicada há mais de 20 anos na Alemanha e "queridinha de muitos famosos", entre eles, a modelo Luiza Brunet e o ator Pedro Nercessian, fez um relato idêntico. De acordo com Denecke, tudo começou quando testou positivo para a Covid-19 em 2020.

Determinada a retomar o controle de sua saúde, pois observou suas "medidas" aumentarem consideravelmente, ela explicou por meio dos stories do Instagram que foi para Istambul, na Turquia, no dia 17 de julho, pronta para o procedimento. As emoções eram intensas, um mix de ansiedade, apreensão e esperança.





"A recuperação foi desafiadora. Eu tive de aguardar três dias para receber alta médica devido à intensa dor. Foi difícil seguir a dieta de líquidos recomendada, e precisei prorrogá-la por um mês inteiro antes de avançar para a pastosa", contou na sequência.

Apesar das adversidades, a determinação fez com que Débora perdesse 15 kg após 53 dias de intervenção. "Minha história é um testemunho de resiliência, superação e coragem", disse, endossando as palavras da campeã de "A Fazenda 12". "A vida de uma bariátrica não é fácil", finalizou.