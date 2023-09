Elogios e críticas a Jair Bolsonaro

Raquel também defendeu e criticou Jair Bolsonaro. Em 2014, ela afirmou que "feministas" queriam "distorcer as palavras" e "manchar a reputação" do político após ele afirmar que "não estupraria" a deputada Maria do Rosário porque ela "não merecia". Mas, em 2018, ela aderiu à campanha "Ele Não"e criticou as atitudes do, então, candidato à presidência.