Reprodução/Instagram Paulo André Camilo

Atleta olímpico premiado, repercutido nacionalmente com a participação no elenco do "Big Brother Brasil 22", da TV Globo, o velocista Paulo André (sim, o PA) estreou na temporada de moda italiana como um dos modelos da grife de luxo alemã Hugo Boss, ao lado do também ex-brother Pedro Scooby, nesta sexta-feira, dia 22.





Reprodução/Instagram Paulo André Camilo

"Ano passado, estive na plateia e mentalizei que queria um dia desfilar ali para alguma marca como a Boss, que é gigante! Então, significa muito para mim", afirmou o rapaz, grato por seu objetivo ter sido concretizado, após dar mais um passo importante na carreira e reverberar o convite para a Milan Fashion Week.

Reprodução/Instagram Paulo André Camilo