Reprodução/Instagram Biarciane Fernandes

Biarciane Fernandes não economizou críticas ao criador de conteúdo Felipe Bressanim, que viralizou com as lives NPC (non playable character, ou personagem não jogável, em tradução livre do inglês). Nessas transmissões, os tiktokers personificam sujeitos, quase sempre com vozes infantilizadas e movimentos repetitivos.

Durante contato com o site, Biarciane explicou que muitas pessoas, assim como ela, usam a mídia social para abordar tópicos de grande valor, e que é inadmissível que um influenciador digital use do mesmo recurso apenas com o intuito da ridicularização.





Reprodução/Youtube Lives de Felca surgiram a partir de um vídeo de humor no YouTube





"O TikTok não é só essa palhaçada que estamos vendo. Usamos a plataforma para tratar de temas sérios e importantes para a sociedade, e vem esse cara fazer isso?", indignou-se ela, que hoje é referência e top streamer no aplicativo chinês.

Por fim, fez um alerta: "O que o Felca fez foi uma sátira, uma brincadeira, e acabou gerando essa onda de usuários replicando sem ter conhecimento nenhum, sem entender que 'aquilo' foi uma piada, achando que é o caminho do sucesso, tentando seguir e correndo um grande risco de receber uma mixaria de moedas e muito hate, podendo até entrar numa depressão".