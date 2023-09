Geovani Moreira João Almeida, Leão Lobo e Luana Monalisa

Leão Lobo e Luciano Nassyn, ex-integrante do icônico grupo musical infantil Trem da Alegria, marcaram presença no coquetel de lançamento do novo produto da empresa Pele com Vida, do médico João Almeida e da cantora e apresentadora baiana Luana Monalisa, que ocorreu no Espaço Urbanidade, em São Paulo. Trata-se do Hyluminize C.

Geovani Moreira Luana Monalisa, João Almeida e Luciano Nassyn





"Este é um momento especial para mim e para toda a equipe que trabalhou incansavelmente para tornar o sérum facial uma realidade. Estou emocionado por compartilhar essa jornada e ansioso para continuar inovando e aprimorando a indústria de cuidados com a autoestima", proferiu Dr. Almeida em seu discurso.





Geovani Moreira Luana Monalisa e João Almeida celebram o lançamento do Hyluminize C





Outro ponto alto da noite foi a expressão de felicidade do também otorrinolaringologista ao ser surpreendido com o coro de "parabéns a você" de todos os convidados. Tudo sob o olhar atento e os cuidados de Luana Monalisa, que, aliás, estava deslumbrante num look clássico e bem sexy assinado pelo estilista paulista Ryck Guedes.

Geovani Moreira Doutor João Almeida





Por fim, mas não menos importante: o vídeo do Hyluminize C, que potencializa a hidratação da derme e possui multi ativos em sua composição, será apresentado nacionalmente na TV na semana que vem, sob a direção de Jorge Beirigo.