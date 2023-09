Divulgação Luciana Gimenez e o diretor Cady Abarca

Luciana Gimenez foi vista em Nova York (EUA) esta semana, e as especulações em torno da passagem da estrela do "SuperPop" por lá cresceram devido ao lançamento do novo hit dos Rolling Stones, "Angry".

No entanto, a ida dela à "cidade que nunca dorme" foi por outro motivo. Tendo feito "Xuxa e os Duendes", em 2001, e uma participação como ela mesma na série "Samantha!", da Netflix, a famosa, que já esboçou o desejo de voltar às telonas, assinou um contrato com a Antídoto Filmes, do produtor e cineasta Felipe Falcão.





Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Resumindo: a artista viajou para se encontrar com o diretor Cady Abarca, da Lucuma Films, e iniciar as leituras do roteiro de "Nós", audiovisual no qual fará a personagem Alma. O projeto será rodado entre novembro e dezembro nos bairros Santa Teresa e Lapa, no Rio de Janeiro.