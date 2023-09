Reprodução/Instagram Britto Jr., Bruno de Luca e Kayky Brito

O depoimento de Bruno de Luca sobre o acidente envolvendo Kayky Brito na madrugada de 2 de setembro, na Avenida Lúcio Costa, na zona oeste do Rio de Janeiro, continua repercutindo na internet. Isso porque o ator disse na delegacia que presenciou o momento, mas só soube que a vítima era Kayky Brito horas mais tarde, enquanto viajava para São Paulo, para assistir ao festival The Town.

Entre as postagens e os questionamentos que tomaram conta do X, sucessor do Twitter, há o de Britto Jr., ex-comandante do programa "A Fazenda", da RecordTV, que batia diretamente nessa tecla. "Perguntar não ofende: se as câmeras mostram que Bruno de Luca estava com Kayky, como se explica que ele disse aos policiais que só no dia seguinte ficou sabendo que o amigo tinha sido atropelado?".





Reprodução/Instagram Britto Jr.





Não demorou para os usuários começarem a interagir no post. Enquanto uns destacaram: "O cara estava tão chapado que nem percebeu o que ocorreu" e "Você está procurando pelo em ovo", outros foram à direção contrária e escreveram frases como: "Essa história de 'eu não vi o celular' é o maior caô" e "Está querendo tirar o dele da reta".

Perguntar não ofende: se as câmeras mostram que Bruno De Luca estava com Kayky Brito, como se explica que ele disse a polícia que só no dia seguinte ficou sabendo que o amigo tinha sido atropelado? — Britto Jr. (@brittojr) September 7, 2023