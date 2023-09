Divulgação Jaedson Bahia

Jaedson Bahia não cabe em si de tanta felicidade. Um dos motivos é o lançamento do longa "Agreste", descrito como uma história de amor no Sertão brasileiro; já o outro é o fato de seu personagem, o policial Ribamar, ter caído nas graças dos cinéfilos de plantão.

Sob a direção habilidosa de Sérgio Roizenblit, o audiovisual, gravado na divisa entre Bahia e Pernambuco e baseado na peça homônima de Newton Moreno, teve a sua primeira exibição no festival CINE PE, no último dia 6, no Teatro Parque Oficial, com entrada franca.





Depois, em contato com o site, o juazeirense, que também brilhou na novela "Mar do Sertão", da Globo, como o Língua de Sogra, contou que ele e o elenco viveram por cerca de vinte dias em uma pequena comunidade baiana, imergindo completamente na rotina dos moradores, acordando cedo, explorando a caatinga e cuidando dos animais, com o intuito de "transmitir essa verdade ao público".

Não pense que este é o único projeto emocionante para este ano, não. Além de ter concluído a gravação de "Guerreiro do Sol", do Globoplay, no qual desempenhou o papel de Jararaca, o rapaz recebeu um convite para integrar a nona temporada da minissérie "Reis", da RecordTV, como Gaddafi.