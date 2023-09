Reprodução/Instagram Gabeu e Solimões

O cantor Gabeu, caçula do sertanejo Solimões, da dupla com Rionegro, indicado ao Grammy Latino 2022 com o álbum "Agropoc", usou o Instagram para mostrar o veterano assistindo ao vídeo do single "Colo da Tropa", feat com o funkeiro carioca Dornelles, antes de todo mundo.

Na publicação, a voz de "Na Sola da Bota" e "Tô Mal" aparece deitado no sofá, balançando a mão, rindo e soltando frases e pérolas como: "está diferente", "quem diria, hein, óia!", "esse é o meu filho", "achou o caminho", "tudo bem produzido" e "que maravilha! Agora o povo vai dar a nota".





Para quem ainda não sabe, a faixa do artista precursor do queernejo será disponibilizada nas principais plataformas digitais na próxima quinta (14), a partir das 21h; já o audiovisual será lançado no dia seguinte (15), às 12h, no canal oficial de Gabeu no YouTube. Olha só: