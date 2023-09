Divulgação Tuka Carvalho e Vitor Kley

Passando uma temporada no território português, Arthur "Tuka" Carvalho está aproveitando para gravar o podcast "Bulldog Show"por lá. Foi num desses vaivéns, aliás, que o empresário se encontrou com Vitor Kley (o cara cabeludo da música do sol e mais umas, como o próprio artista se descreve na bio do Instagram) para uma animada conversa sobre trajetória e vida pessoal. "Foi incrível revê-lo depois de alguns anos", contou.





Porém, antes que a gente acabe mudando de assunto, existe um detalhe crucial que precisa ser mencionado: desde 2019, Kley namora Carolina Loureiro. Os dois se conheceram quando o gaúcho foi entrevistado por ela durante uma turnê no país europeu e, desde então, não se desgrudaram mais, mesmo a 7.482 km de distância.





Reprodução/Instagram Tuka Carvalho e Vitor Kley

Já sobre os dias no velho mundo, o CEO da rádio FM O Dia foi só elogios. "Decidi passar um tempo por aqui, e já estou conseguindo montar uma agenda legal. Acredito numa temporada muito produtiva", apontou o imparável comunicador, que já trocou figurinhas com Buchecha, Antonia Fontenelle e Jojo Todynho, entre outros famosos, em seu programa na internet.