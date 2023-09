Reprodução/Instagram Carol Nakamura

Depois de brilhar no elenco de "No Limite Amazônia", da Globo, Carol Nakamura foi desfrutar de alguns dias de lazer e descanso na histórica Paraty, na Costa Verde do litoral fluminense. Por lá, a bailarina, atriz e apresentadora ficou hospedada na luxuosa Apple House, ao lado do marido, o modelo Gui Leonel, ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV.

Reprodução/Instagram Carol Nakamura e Gui Leonel na Apple House Paraty





"Sério, vocês precisam passar por esta experiência! Uma energia maravilhosa, tudo de muito bom gosto! Eu nunca havia ficado em um quarto tão lindo assim na vida. Piscina com fundo de vidro, sauna, cinema, é cada riqueza de detalhe, estou completamente apaixonada! Vale o boleto e as parcelas do cartão", disse a artista, com bom humor.





Reprodução/Instagram Maxnei Melo Oliveira, dono da Apple House Paraty, Carol Nakamura e Gui Leonel

Entretanto, ao ler "preparamos tudo com carinho, aproveitem cada segundo", a ex-assistente de palco do extinto "Domingão do Faustão" tratou logo de responder aos administradores do perfil da Apple House Paraty, no Instagram, com mensagens como "Simplesmente perfeito" e "só gratidão por tanto". Entre os comentários da publicação, há as seguintes frases: "Faz jus a cada centavo investido", "melhor lugar" e "já estou seguindo".