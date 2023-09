Divulgação Roberth Rodrigues e Márcia Fellipe

Roberth Rodrigues, que está promovendo o álbum "Eu, Roberth Rodrigues", um compilado de três faixas que visa apresentar um pouco da sua diversidade musical, falou que seus planos são lançar novos hits ainda este ano e expandir seu projeto, por meio de videoclipes e feats com outros artistas.

A propósito, o artista aracajuano, que canta sucessos do arrocha, piseiro e forró, aproveitou uma brecha na agenda de divulgação para prestigiar a nova edição do "Forró das Brotas" em Santo Amaro das Brotas, onde mora atualmente, e curtir a performance de Márcia Fellipe, de quem, aliás, disse ser fã.





"Todos que me acompanham nas redes sociais sabem que, sempre que posso, vou a muitos espetáculos, pois adoro poder passar o meu tempo escutando os meus cantores preferidos. Para mim, o melhor remédio para a vida é poder rir e se divertir. Ainda mais se for ao som da fenomenal, né?", mencionou Rodrigues, referindo-se ao apelido da ex-participante do "Power Couple Brasil 5", da RecordTV.